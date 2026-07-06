Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по целям на Украине
Минобороны РФ заявило, что ночью нанесён удар по объектам на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области.
"Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
В заявлении отмечается, что удар нанесён в ответ на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.
Российские военные применили высокоточное оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.
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