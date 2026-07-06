Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по целям на Украине

10:23 6.07.2026

Минобороны РФ заявило, что ночью нанесён удар по объектам на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области.

"Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

В заявлении отмечается, что удар нанесён в ответ на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Российские военные применили высокоточное оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.