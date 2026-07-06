Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Омской области

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Омской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, пишет РБК.

На месте работают оперативные службы. Хоценко призвал жителей региона не приближаться к обломкам. «Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — добавил он.

Несколькими часами ранее губернатор сообщил, что дроны ВСУ достигли северного промышленного узла города.

Днем в понедельник, 6 июля, в аэропорту Омска ввели ограничения на полеты на фоне опасности БПЛА. На момент публикации ограничительные меры в воздушной гавани продолжают действовать.

Позже Хоценко сообщил о впервые сбитых над областью украинских дронах.

Омский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, принадлежащих ПАО «Газпром нефть». На сайте компании говорится, что на предприятии «производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.07.2026, 21:18
    Гость: Да

    Надо по возможности уточнять каждый раз, чьи ииенно беспилотники это были.. Немецкие, английские или еще чьи..

    Учет- наше всё!

  5. 06.07.2026, 20:33
    Гость: Life 14 минут назад

    Евраев: Над Ярославским НПЗ сбили более 70 беспилотников

    Над Ярославским нефтеперерабатывающим заводом средства противовоздушной обороны отразили крупнейшую вражескую атаку. По данным властей, было сбито более 70 беспилотников, об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

    «Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — подчеркнул глава региона.

    Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ, но средства ПВО уничтожили большую часть дронов, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, и он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

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