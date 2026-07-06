Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Омской области

19:45 6.07.2026

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Омской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, пишет РБК.

На месте работают оперативные службы. Хоценко призвал жителей региона не приближаться к обломкам. «Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — добавил он.

Несколькими часами ранее губернатор сообщил, что дроны ВСУ достигли северного промышленного узла города.

Днем в понедельник, 6 июля, в аэропорту Омска ввели ограничения на полеты на фоне опасности БПЛА. На момент публикации ограничительные меры в воздушной гавани продолжают действовать.

Позже Хоценко сообщил о впервые сбитых над областью украинских дронах.

Омский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, принадлежащих ПАО «Газпром нефть». На сайте компании говорится, что на предприятии «производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса».