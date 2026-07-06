На всей территории Крыма произошло массовое отключение электричества
Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании блэкаут объяснили «внешними воздействиями». Ведутся аварийно-восстановительные работы.
«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым»,— сказали в «Крымэнерго».
Этой ночью в Севастополе было отключено электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, пишет «Коммерсант». Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения. К утру «свет вернулся в большинство жилых домов», сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Комментарии читателей
А теперь подумайте, что будет зимой. Сейчас подумайте. И головой, а не тем, чем всегда.
пущай хоть камни с неба.
остров отплывает, провожающим просьба сойти.
Без света можно жить- есть свечки. А вот летом без холодильника и дОма и в магазинах, складах- как то не хорошо. Да и без кондиционера, вентилятора- тоже.
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или...