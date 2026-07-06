На всей территории Крыма произошло массовое отключение электричества

12:12 6.07.2026

Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании блэкаут объяснили «внешними воздействиями». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым»,— сказали в «Крымэнерго».

Этой ночью в Севастополе было отключено электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, пишет «Коммерсант». Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения. К утру «свет вернулся в большинство жилых домов», сообщил губернатор Михаил Развожаев.