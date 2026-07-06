Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно. При этом, убежден Кадыров, народ его поддержит. Об этом он рассказал журналистам после конференции региональной партии «Единая Россия».

«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы... Если народ поддержит, то для народа служить готов»,— приводит его слова «Коммерсант»

Рамзан Кадырова добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Нынешняя команда, уточнил он, работает как хорошие часы.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые в феврале 2007 года был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность. В 2016 и 2021 годах был переизбран на пост главы республики. Следующие выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября.

6 июля Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы региона от партии «Единая Россия». Решение приняли единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном.

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