Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге

16:18 6.07.2026

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Армении Николом Пашиняном началась в понедельник на "полях" международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает "Интерфакс".

Во встрече с российской стороны принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, замминистра транспорта РФ Алексей Шило, замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев

Россия стала первой страной, которую Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении, он прибыл в Екатеринбург в понедельник на пленарное заседание "Иннопрома". До этой поездки он посещал только Тегеран для участия в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Первые с момента выборов в Армении очные российско-армянские переговоры на высоком уровне проходят на фоне напряжения, возникшего вокруг вопросов дальнейшего взаимодействия с Ереваном в свете его стремления в ЕС. Закон о начале соответствующего процесса подготовки был принят в республике еще в прошлом году.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Еревану придется делать выбор, так как находиться одновременно в двух интеграционных объединениях - в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - невозможно. В Москве подчеркивали, что готовы принять любое решение Еревана, отвечающего интересам народа Армении, и призвали определиться с выбором.