В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации

11:36 7.07.2026

На территории Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, что позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы. Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни», — приводит его слова РБК.

5 июля Сальдо сообщал, что все округа Херсонской области полностью или частично оказались обесточены. Причину отключения он не назвал.