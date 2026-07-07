В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации

© KM.RU, Алексей Белкин

На территории Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, что позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы. Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни», — приводит его слова РБК.

5 июля Сальдо сообщал, что все округа Херсонской области полностью или частично оказались обесточены. Причину отключения он не назвал.

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