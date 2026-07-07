Более 400 БПЛА атаковали Москву и Московский регион

Силы противовоздушной обороны за ночь отразили масштабную атаку беспилотников, летевших в сторону Московского региона. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с вечера и до шести утра в этом направлении было зафиксировано более 430 дронов.

По его словам, основную часть беспилотников удалось уничтожить еще на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве, уточнил мэр, были сбиты 36 аппаратов.

На фоне атаки временные ограничения ввели в работе столичных аэропортов. По данным Росавиации, Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на режим согласования рейсов, а в Жуковском были ограничены полеты. Позже ограничения в Шереметьево сняли, тогда как в остальных аэропортах они продолжили действовать.

Накануне Собянин сообщал, что за сутки на подлете к Москве были перехвачены 15 беспилотников. В ночь на 6 июля ограничения также вводились во Внуково и Домодедово — тогда они действовали около шести с половиной часов.

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