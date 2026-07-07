Первоклассников в России освободят от домашних заданий

09:05 7.07.2026

С нового учебного года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе уточняется, что из действующих норм исключили положение о суммарном объеме домашней работы для учеников первого класса. Ранее предполагалось, что на выполнение заданий по всем предметам у них может уходить до одного часа в день.

До этого домашние задания для первоклассников формально не запрещались, однако в методических рекомендациях Минпросвещения подчеркивалось, что вводить их нужно постепенно и в щадящем режиме.