Первоклассников в России освободят от домашних заданий

С нового учебного года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе уточняется, что из действующих норм исключили положение о суммарном объеме домашней работы для учеников первого класса. Ранее предполагалось, что на выполнение заданий по всем предметам у них может уходить до одного часа в день.

До этого домашние задания для первоклассников формально не запрещались, однако в методических рекомендациях Минпросвещения подчеркивалось, что вводить их нужно постепенно и в щадящем режиме.

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