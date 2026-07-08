В Москве арестовали 80-летнего главу «Граждан СССР»

14:55 8.07.2026

Правоохранители арестовали в Москве главу секты «Граждане СССР» (организация запрещена в России) Владимира Корякина, который на протяжении 35 лет отрицает распад Советского Союза, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным канала, 80-летнего мужчину задержали по подозрению в экстремизме — ему грозит до шести лет колонии.

Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и вербует в ряды движения своих единомышленников. В 2019 году мужчина обращался в ООН, называя себя продолжателем дела КПСС и избранным главой партии. Кроме того, он утверждал, что «уничтожил Россию со всей ее капиталистической заразой».

По разным оценкам, секта «Граждан СССР» насчитывает до 10 тысяч последователей по всему миру.