Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в нижней палате.
По словам собеседника издания, спикер рассказал парламентариям, что из-за утечки к нему уже обратились за комментариями журналисты. Володин отдельно подчеркнул, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-х годах, и в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%.
Вячеслав Володин также посетовал на то, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии. Так что объявленными накануне премиями начальство Думы пытается компенсировать разницу, рассказал источник «Коммерсанта».
Накануне, тоже на закрытой части пленарного заседания, спикер сообщил коллегам, что в бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 млрд рублей, так что эти деньги будут выплачены депутатам досрочно - в начале сентября. Володин заявил, что эти средства можно будет использовать в том числе в избирательной кампании. Один из парламентариев рассказал газете «Ведомости», что премии могут достаться всем думцам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но «вилка» при подсчете размера выплат может быть разной.
Комментарии читателей
Так-то,дорогие товарищи россияне.
Главное это не прибавит голосов ер ,вот и беснуется.
Бедненький Володин. Журналисты разоблачили как красиво у нас депутаты ГД РФ живут. Будто бы народ об этом не знал. Оттого и авторитета у ГД РФ никакого. А все эти байки про рейтинг доверия в 40 % от лукавого.
А этого,с позволения сказать,"спикера"не тревожит астрономическая разница в доходах любого депутата и любого дорогого россиянина?Только вот в отличие от депутатов ни один дорогой россиянин не может ни прибавить себе зарплату,ни выписать премию,ни пользоваться нормальной(человеческой)медицинской помощью,далее - по списку."Слуги народа"отобрали у дорогих россиян все завоевания социализма и оставили им только возможность собирать деньги на СВО,лечение детей и оплачивать бесконечные штрафы."Слуги"окончательно превратились в господ с помощью бесконечно издаваемых совершенно идиотских "законов"!!!
2млрд/400=5 миллионов(!!!) на рыло. А морды не треснут?! По 5 лимонов за то,что сидя в мягких креслах кнопочки нажимают,принимая антинародные законы! Работа мечты)