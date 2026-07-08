Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях

16:43 8.07.2026

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в нижней палате.

По словам собеседника издания, спикер рассказал парламентариям, что из-за утечки к нему уже обратились за комментариями журналисты. Володин отдельно подчеркнул, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-х годах, и в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%.

Вячеслав Володин также посетовал на то, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии. Так что объявленными накануне премиями начальство Думы пытается компенсировать разницу, рассказал источник «Коммерсанта».

Накануне, тоже на закрытой части пленарного заседания, спикер сообщил коллегам, что в бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 млрд рублей, так что эти деньги будут выплачены депутатам досрочно - в начале сентября. Володин заявил, что эти средства можно будет использовать в том числе в избирательной кампании. Один из парламентариев рассказал газете «Ведомости», что премии могут достаться всем думцам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но «вилка» при подсчете размера выплат может быть разной.