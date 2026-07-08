Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях

© KM.RU, Алексей Белкин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в нижней палате.

По словам собеседника издания, спикер рассказал парламентариям, что из-за утечки к нему уже обратились за комментариями журналисты. Володин отдельно подчеркнул, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-х годах, и в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%.

Вячеслав Володин также посетовал на то, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии. Так что объявленными накануне премиями начальство Думы пытается компенсировать разницу, рассказал источник «Коммерсанта».

Накануне, тоже на закрытой части пленарного заседания, спикер сообщил коллегам, что в бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 млрд рублей, так что эти деньги будут выплачены депутатам досрочно - в начале сентября. Володин заявил, что эти средства можно будет использовать в том числе в избирательной кампании. Один из парламентариев рассказал газете «Ведомости», что премии могут достаться всем думцам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но «вилка» при подсчете размера выплат может быть разной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.07.2026, 18:34
    Гость: stalker

    Бедненький Володин. Журналисты разоблачили как красиво у нас депутаты ГД РФ живут. Будто бы народ об этом не знал. Оттого и авторитета у ГД РФ никакого. А все эти байки про рейтинг доверия в 40 % от лукавого.

  4. 09.07.2026, 18:30
    Гость: Влад Злой

    А этого,с позволения сказать,"спикера"не тревожит астрономическая разница в доходах любого депутата и любого дорогого россиянина?Только вот в отличие от депутатов ни один дорогой россиянин не может ни прибавить себе зарплату,ни выписать премию,ни пользоваться нормальной(человеческой)медицинской помощью,далее - по списку."Слуги народа"отобрали у дорогих россиян все завоевания социализма и оставили им только возможность собирать деньги на СВО,лечение детей и оплачивать бесконечные штрафы."Слуги"окончательно превратились в господ с помощью бесконечно издаваемых совершенно идиотских "законов"!!!

  5. 09.07.2026, 18:13
    Гость: Гражданин СССР

    2млрд/400=5 миллионов(!!!) на рыло. А морды не треснут?! По 5 лимонов за то,что сидя в мягких креслах кнопочки нажимают,принимая антинародные законы! Работа мечты)

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