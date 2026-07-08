Госдума приняла закон о мерах поддержки «Почты России»

17:00 8.07.2026

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке "Почты России", сообщает ТАСС.

В рамках инициативы предлагается ввести для "Почты России" новые источники получения финансовых средств. Так, в качестве альтернативы оказанию государственных услуг в электронном формате госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты предоставленных услуг. Также "Почте России" предлагается предоставить возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на доставляемых платежных документах.

Закон также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе "Госуслуг". Нововведения предполагают, что у юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на портале появятся электронные почтовые ящики. В первую очередь они будут предназначены для получения юридически важных сообщений от госорганов и ЦБ, однако их также можно будет использовать для отправки и получения простых сообщений. Как подчеркивал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, простым гражданам не придется платить за получение корреспонденции через "Госуслуги". Вместе с тем за отправку сообщений с пользователей будет взиматься отдельная плата, а за использования электронного ящика юридическими лицами и ИП, за исключением получения значимой корреспонденции, плата будет взиматься ежемесячно.

Документ предполагает и другие нововведения. Так, предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. доступ к почтовым ящикам, кроме жильцов домов, будут иметь "Почта России", управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ. Вместе с тем общее собрание собственников сможет вместе выбрать и других почтовых операторов, которые также получат возможность оставлять корреспонденцию в ящиках.