Госдума приняла закон о мерах поддержки «Почты России»

© KM.RU, Петр Чайников

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке "Почты России", сообщает ТАСС.

В рамках инициативы предлагается ввести для "Почты России" новые источники получения финансовых средств. Так, в качестве альтернативы оказанию государственных услуг в электронном формате госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты предоставленных услуг. Также "Почте России" предлагается предоставить возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на доставляемых платежных документах.

Закон также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе "Госуслуг". Нововведения предполагают, что у юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на портале появятся электронные почтовые ящики. В первую очередь они будут предназначены для получения юридически важных сообщений от госорганов и ЦБ, однако их также можно будет использовать для отправки и получения простых сообщений. Как подчеркивал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, простым гражданам не придется платить за получение корреспонденции через "Госуслуги". Вместе с тем за отправку сообщений с пользователей будет взиматься отдельная плата, а за использования электронного ящика юридическими лицами и ИП, за исключением получения значимой корреспонденции, плата будет взиматься ежемесячно.

Документ предполагает и другие нововведения. Так, предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. доступ к почтовым ящикам, кроме жильцов домов, будут иметь "Почта России", управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ. Вместе с тем общее собрание собственников сможет вместе выбрать и других почтовых операторов, которые также получат возможность оставлять корреспонденцию в ящиках.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2026, 10:30
    Гость: Комплекс мер

    должен был начинаться с посадок тех,кто выписывал себе премии по 100 млн.Но у нас "президент" Путин,поэтому садят 80-ти летних,а комплекс мер для нового воровства.

  3. 10.07.2026, 07:24
    Гость: Наталия

    мой начальник подобные действия называл так: "К трупу бантики привязывать". Вот кому выгодно реанимировать такой гигантский экономический труп, как Почта России? А как же постулат "Рынок всё расставит по местам"? Населению и бизнесу буквально НАВЯЗЫВАЮТ то, что им вообще не нужно, да ещё и предлагают заплатить за это безумие из собственного, сильно прохудившегося кармана. Хотят депутаты поддержать эту Почту - пусть делятся своими личными доходами. Или урежут астрономические оклады руководства убыточного предприятия.
    Наша власть постоянно демонстрирует неспособность решать актуальные вопросы, умеют только стращать, запрещать, блокировать и т.п.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie