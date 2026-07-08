На красной ветке метро Москвы запустили тематический поезд VK

15:55 8.07.2026

В московском метро появился новый тематический поезд VK. Его запустили 8 июля, в День семьи, любви и верности, на Сокольнической линии. Состав будет ходить по красной ветке в течение полугода, сообщается на сайте mos.ru.

Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен отдельному сервису VK. Проект рассказывает о цифровых продуктах, которые помогают общаться, учиться, отдыхать и поддерживать связь с близкими, а заодно показывает, как онлайн-сервисы и городской транспорт могут дополнять друг друга в повседневной жизни.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, метро и VK давно сотрудничают. По его словам, соцсеть одной из первых стала площадкой, где появились официальные страницы столичного транспортного комплекса: через них пассажиров информируют о новостях и изменениях в работе транспорта. Кроме того, за последние годы в рамках проекта «Музыка в метро» вместе с VK организовали восемь выступлений популярных артистов.

Новый состав стал первым в истории московского метро поездом, полностью посвященным российской цифровой экосистеме. Его оформили в фирменном стиле VK, а каждый вагон посвятили одному из направлений компании. Внутри пассажирам рассказывают о «ВКонтакте» и других сервисах экосистемы. В оформлении использовали узнаваемые элементы платформы — от реакций-смайликов до персонализированных эмодзи-стикеров, которые можно создать по фотографии. Даже светлая и темная темы обыграны через метрополитен: как поездка по тоннелю и выезд на открытый участок у станции «Воробьевы горы».

Отдельный вагон посвящен «VK Музыке»: там пассажирам предлагают выбрать условные зоны для поклонников разных жанров — рока, хип-хопа и поп-музыки, а также напоминают о подборках, подкастах и аудиокнигах. В вагоне «VK Видео детям» поручень превратили в ростомер, а пространство оформили так, чтобы подсказать родителям, чем занять ребенка в дороге — от мультфильмов до колыбельных.

Еще один вагон рассказывает о VK Play: правила поведения в метро там поданы в игровой форме, а перемещаться по вагону предлагают, ориентируясь на стилизованную клавиатуру. В зоне «VK Образование» разместили необычную схему метро, где вместо станций — ИТ-направления. Там же можно узнать о востребованных цифровых профессиях и о том, как строить карьеру в этой сфере.

В VK объяснили, что запуск поезда приурочили именно ко Дню семьи, любви и верности неслучайно. По словам директора по стратегическому партнерству компании Дмитрия Уварова, и метро, и цифровые сервисы каждый день помогают людям быть ближе друг к другу, делиться важным и оставаться на связи.