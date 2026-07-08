15:18 8.07.2026

Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы", — приводит его слова РИА Новости.

Вильнюс, Рига и Таллин наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Хельсинки, отметил представитель Кремля.

Как сообщала FT, США рассматривают идею размещения ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО. Утверждалось, что в таком предложении уже заинтересовались несколько государств Балтии и Восточной Европы.

В начале июля в Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование такого вида оружия. В конце прошлой недели в сейм Литвы внесли законопроект об исключении аналогичного запрета из конституции.

