Школам разрешили сокращать часы по некоторым предметам в первом классе

© KM.RU, Наталья Ступникова

Минпросвещения для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешило школам сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов, пишет ТАСС со ссылклой на соответствующее письмо ведомства. 

Предметы, для которых определена максимально возможная норма сокращения в процентах:"Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)". Содержание учебного предмета при этом не сокращается.

Не рекомендовано сокращать количество уроков по учебному предмету "Физическая культура", так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2026 года. С этого же дня для первоклассников полностью отменяются домашние задания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2026, 12:14
    Гость: УчеБник Ландсберга

    Инерция - это не только
    равномерное прямолиное движение,
    но и
    инерция покоя.

  3. 08.07.2026, 22:33
    Гость: ABCD

    Ну конечно, одебиливать деток так с пелёнок. Полагаю, что в освободившиеся часы занятий сразу вползут батюшки из фирмы РПЦ, и придуманные чиновниками занятия по "патриотизму" с "обязанностями будущего избирателя" с "обязанностями будущего налогоплательщика".

  4. 08.07.2026, 18:42
    Гость: rick

    "Школам разрешили сокращать часы по некоторым предметам в первом классе"
    ---
    Идут по стопам Алозивича.

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