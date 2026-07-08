"Школам разрешили сокращать часы по некоторым предметам в первом классе"

15:29 8.07.2026

Минпросвещения для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешило школам сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов, пишет ТАСС со ссылклой на соответствующее письмо ведомства.

Предметы, для которых определена максимально возможная норма сокращения в процентах:"Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)". Содержание учебного предмета при этом не сокращается.

Не рекомендовано сокращать количество уроков по учебному предмету "Физическая культура", так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2026 года. С этого же дня для первоклассников полностью отменяются домашние задания.