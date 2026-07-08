В России узаконили стажировки для выпускников вузов и колледжей

15:24 8.07.2026

Госдума окончательно приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый формат занятости — стажировку в сфере труда. Механизм рассчитан на выпускников колледжей и вузов, которым нужен первый реальный опыт работы по специальности: теперь они смогут официально устраиваться по срочному трудовому договору и проходить стажировку под руководством наставника.

Статус стажера смогут получить как те, кто еще учится, так и те, кто уже окончил колледж или вуз, прошел профпереподготовку либо профессиональное обучение. Главное условие — заключить договор не позднее чем через год после завершения обучения. При этом этот срок не будет идти во время службы в армии, в том числе по мобилизации, декретного отпуска, болезни и в других случаях, предусмотренных законом.

Сама стажировка не сможет длиться дольше шести месяцев. В названии должности обязательно укажут, что сотрудник принят именно как стажер. Работодатель, в свою очередь, должен будет закрепить за ним наставника, а также прописать во внутренних документах порядок прохождения стажировки, объем самостоятельной работы и правила оценки результатов.

Одна из ключевых гарантий касается дальнейшего трудоустройства: если после окончания стажировки работодатель решит оставить человека в штате и подпишет с ним обычный трудовой договор, испытательный срок устанавливать уже не смогут.

Новый порядок не затронет государственных и муниципальных служащих, а также специальные стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессии, — для них сохранятся действующие правила.

Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, сейчас стажировки часто остаются в «серой зоне»: молодой специалист приходит на предприятие, но его статус неясен — то ли это сотрудник, то ли ученик, то ли просто человек «на подхвате». Новый закон, по его словам, должен устранить эту неопределенность: стажировка станет полноценной формой трудовых отношений с оплатой, учетом стажа, больничными и обязательным наставничеством.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.