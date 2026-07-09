В Кремле оценили идею Трампа закрыть небо над Украиной

16:01 9.07.2026

Если США выполнят обещания Дональда Трампа закрыть воздушное пространство над Украиной, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО — а именно против этого и направлена СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он сказал, что «закрытие неба» будет осуществляться американскими силами.

«Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводит слова Пескова ТАСС.

«Это еще предстоит осмыслить — насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и т.д. и т.п.», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил «очевидный факт» о том, что США «вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину». По его словам, российская сторона не смотрит на это сквозь «розовые очки» и президент РФ Владимир Путин «прекрасно знает» о таких поставках, пишет Газета.RU.

«Некая такая двоякость есть в позиции США. Вместе с тем все-таки США в отличие от тех же европейцев при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним», — заявил пресс-секретарь российского лидера.