В Кремле оценили идею Трампа закрыть небо над Украиной

© KM.RU, Петр Чайников

Если США выполнят обещания Дональда Трампа закрыть воздушное пространство над Украиной, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО — а именно против этого и направлена СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он сказал, что «закрытие неба» будет осуществляться американскими силами.

«Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводит слова Пескова ТАСС.

«Это еще предстоит осмыслить — насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и т.д. и т.п.», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил «очевидный факт» о том, что США «вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину». По его словам, российская сторона не смотрит на это сквозь «розовые очки» и президент РФ Владимир Путин «прекрасно знает» о таких поставках, пишет Газета.RU.

«Некая такая двоякость есть в позиции США. Вместе с тем все-таки США в отличие от тех же европейцев при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie