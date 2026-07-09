В Кремле оценили идею Трампа закрыть небо над Украиной
Если США выполнят обещания Дональда Трампа закрыть воздушное пространство над Украиной, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО — а именно против этого и направлена СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он сказал, что «закрытие неба» будет осуществляться американскими силами.
«Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводит слова Пескова ТАСС.
«Это еще предстоит осмыслить — насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и т.д. и т.п.», — добавил представитель Кремля.
Песков напомнил «очевидный факт» о том, что США «вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину». По его словам, российская сторона не смотрит на это сквозь «розовые очки» и президент РФ Владимир Путин «прекрасно знает» о таких поставках, пишет Газета.RU.
«Некая такая двоякость есть в позиции США. Вместе с тем все-таки США в отличие от тех же европейцев при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
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