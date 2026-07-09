ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов

© Национальный антитеррористический комитет

ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами.

"Сорвана попытка проведения <...> беспрецедентной по масштабу и степени угрозы (серии. — Прим. ред.) диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих", — цитирует сообщение службы РИА Новости.

Так, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения, завербованную украинскими спецслужбами через мессенджер в 2024-м. Изначально она должна была собирать данные об объектах в столице и Петербурге.

Затем в качестве задания ей поручили вести слежку за местом проживания одного из военных. Для этого в марте 2026 года она арендовала квартиру в том же районе, где установила камеры с трансляцией видеосигнала ее кураторам. Позже она подготовила средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта. Он должен был заселиться после того, как россиянка уедет из страны.

По данным ФСБ, для вовлечения девушки в террористическую деятельность координатор имитировал влюбленность и обещал ей продолжение их отношений на Украине.

Она признала вину. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене. Злоумышленницу арестовали.

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