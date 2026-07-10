На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки БПЛА

© KM.RU, Игорь Варнавский

Возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА, заявили в оперативном штабе по региону в пятницу.

"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2026, 10:25
    Гость: Бобер

    Граждане миллиардеры и нефтемагнаты, что же вы экономите на защите столь важных активов? Мы народ, конечно понимаем, что вы нам лжете об ущербе, чтоб поднять цены на бензин, но ирония в том, что ваши слова могут стать правдой и вы реально потеряете НПЗ если хорошенько не займетесь защитой.

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