На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки БПЛА

09:38 10.07.2026

Возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА, заявили в оперативном штабе по региону в пятницу.

"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.