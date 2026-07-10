Минюст внес политика Бориса Надеждина в список иноагентов

19:30 10.07.2026

Минюст внес бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина в список иноагентов, сообщает РБК.

По данным Минюста, Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Он распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Также в список попали:

журналистка Екатерина Воропай;

предприниматель Тимофей Рогожин;

объединение «Штаб кандидатов».



Согласно сообщению Минюста, Воропай и Рогожин распространяли недостоверную информацию о российских властях, выступали против военной операции на Украине и участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Оба они проживают за границей.

«Штаб кандидатов», по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, активно взаимодействует с другими иностранными агентами.

На прошлой неделе, 3 июля, Минюст обновил реестр иноагентов, его пополнили литературный критик Галина Юзефович, видеопроект РОМБ, Инна Березкина и Екатерина Алалыкина, известная под псевдонимом Екатерина Аренина.