Минюст внес политика Бориса Надеждина в список иноагентов
Минюст внес бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина в список иноагентов, сообщает РБК.
По данным Минюста, Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Он распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
Также в список попали:
- журналистка Екатерина Воропай;
- предприниматель Тимофей Рогожин;
- объединение «Штаб кандидатов».
Согласно сообщению Минюста, Воропай и Рогожин распространяли недостоверную информацию о российских властях, выступали против военной операции на Украине и участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Оба они проживают за границей.
«Штаб кандидатов», по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, активно взаимодействует с другими иностранными агентами.
На прошлой неделе, 3 июля, Минюст обновил реестр иноагентов, его пополнили литературный критик Галина Юзефович, видеопроект РОМБ, Инна Березкина и Екатерина Алалыкина, известная под псевдонимом Екатерина Аренина.
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