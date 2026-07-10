В Таганроге начали эвакуацию жителей из зоны ЧС после атаки БПЛА

09:49 10.07.2026

Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.

Она напомнила, что при обнаружении фрагментов БПЛА их нельзя трогать и нужно сразу сообщить о случившемся в полицию. «Все экстренные службы выполняют поставленные задачи. Уважаемые таганрожцы, соблюдайте все меры безопасности», — приводит ее слова РБК.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над регионом продолжается отражение воздушной атаки, уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. На земле в результате атаки произошло несколько пожаров. В Таганроге ликвидируют возгорание в морском порту, пострадавших, по предварительным данным, нет.