В Кремле рассказали о создании зоны безопасности на Украине
Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону", — приводит его слова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.
Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идет планово. Однако президент предупредил, что она станет еще больше, если противник продолжит атаковать российскую инфраструктуру.
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