Путин назвал оружием попытки противника воздействовать на умы россиян
Президент Владимир Путин назвал современным оружием попытки противника влиять на умы россиян, сравнив их с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и призвал на это оружие профессионально реагировать.
"То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Путин в беседе с военным корреспондентом Первого канала во время участия в форуме "Все для Победы!", пишет "Интерфакс".
Президент отметил, что это информационное оружие тоже совершенствуется на новом технологическом уровне.
"И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать", - заявил Путин.
Комментарии читателей
26 лет вранья коррупции развала и бахвальства. Самое позорное позорище всех времен и народов!
К сожалению,все политики мира владеют этим "оружием"... Врут,врут и врут без остановки с тех пор как на планете Земля появились политики... Большинство людей легко попадают в сети обмана,как ночные бабочки в огонь...
Только враги могут рассказывать с доказательствами о том, что, солнцеликий и его подручные живут явно не по средствам!
И только враги могут рассказывать населению России о том, что постоянно растущие поборы снижают наш жизненный уровень - сами-то мы, без врагов, разве догадались бы о том!
это какой-то эталон честности и безпристрастности?
над нами такая пытка происходит уже 30 с лишним лет, родные СМИ стараются.
Господин Президент. где вы увидели/услышали
- попытки противника влиять на умы россиян, с
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/07/13/vladimir-putin/923850-putin-nazval-oruzhiem-popytki-protivnika-vozdeistvovat-na-
ЕСЛИ ПО ВАШЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ПЕРЕКРЫЛИ ЕВРОНЬЮС, ЮТЮБ и даже 90ый канал ТВ Израиля?
Вас опять бояре обманули.