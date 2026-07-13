Путин анонсировал сокрушительный ответ на удары противника

19:19 13.07.2026

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин со сцены форума Народного фронта "Все для победы!".

"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", — приводит его слова РИА Новости.

На площадке Национального центра "Россия", где проходит мероприятие, главе государства показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

По его словам, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, страна развивает экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, влияет и на ситуацию "на земле".

