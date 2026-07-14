Песков прокомментировал позицию Азербайджана по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».
Он отметил, что существует целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения и которые разделяют позицию, схожую с позицией Алиева.
«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал представитель Кремля.
Вместе с тем, по словам Пескова, в России считают, что это не должно бросать тень на двусторонние отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
Что касается точки зрения по Украине, Москва считает эту точку зрения ошибочной и она будет последовательно, по всем каналам, аргументированно объяснять, почему это так, добавил пресс-секретарь.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинский народ никогда не соглашаться на оккупацию. Он отметил, что, несмотря на требование ряда стран завершить боевые действия с закреплением оккупации, народ и власти Украины на это не пошли.
С начала конфликта на Украине Азербайджан последовательно заявляет о поддержке суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины. При этом Баку не присоединился к антироссийским санкциям и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Азербайджан также оказывает Украине гуманитарную помощь.
Комментарии читателей
Мы своим врагам продаём энергоресурсы и продукты питания.
Кремль ради интересов компрадоров будет лизаться с кем угодно и даже с папуасами и тут хан Али не исключение. Азербайджан окружен врагами в лице Ирана, Армении и России. Поэтому Кремлю легко было бы поставить на место обнаглевшего от "победы" над Арменистаном хана Али, но тогда закроется дыра по вывозу сырья и денег за бугор через Бакы и "импортозамещение", то есть завоз предметов роскоши для богатых паразитов. Поэтому Песков говорит правду о том что многие страны не поддерживают СВО, но и не препятствуют грабежу России и поэтому они "наши коллеги и пагтнегы" и с ними нормальные отношения.
Мусульманское большинство доверяет и одобряет. А меньшинство должно подчиняться большинству. Всё в РФ как положено. Так что ешьте и не пищите
Это когда партнёры разнополые, а так это извращение какое-то. Особенно когда носом по ветру, тут ни о какой взаимовыгодности и речи быть не может.
пишут что все кремлестановские по дешёвке купили акции азерских газо-нефте компаний и поэтому сдувают пылинки с этого Ильхлама-маштагинского....Фейковые прикаспийские турки ждут передачи Дербента и Масковского Кремля азерам ....