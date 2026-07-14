Власти начали искать альтернативу Азовскому морю для отгрузки зерна

14:46 14.07.2026

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами начало работу над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море, заявила глава ведомства Анна Касьяненко в телеграм-канале.

«Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Понимая, насколько это важно для сельхозпроизводителей, <...> мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки», — приводит ее слова РБК.

Касьяненко добавила, что ведомство постоянно на связи с руководителями хозяйств, зернотрейдерами, транспортными компаниями и федеральными структурами, а вопрос находится на личном контроле губернатора Юрия Слюсаря и Минсельхоза России, что позволяет синхронизировать действия и оперативно принимать решения.

«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — подчеркнула министр.

Ранее в Минтрансе заявили, что предпринимают необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В ведомстве подчеркнули, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

В период с 8 по 11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь трижды сообщал об атаках ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе (в северо-восточной части Азовского моря).