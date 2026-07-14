Власти начали искать альтернативу Азовскому морю для отгрузки зерна
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами начало работу над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море, заявила глава ведомства Анна Касьяненко в телеграм-канале.
«Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Понимая, насколько это важно для сельхозпроизводителей, <...> мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки», — приводит ее слова РБК.
Касьяненко добавила, что ведомство постоянно на связи с руководителями хозяйств, зернотрейдерами, транспортными компаниями и федеральными структурами, а вопрос находится на личном контроле губернатора Юрия Слюсаря и Минсельхоза России, что позволяет синхронизировать действия и оперативно принимать решения.
«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — подчеркнула министр.
Ранее в Минтрансе заявили, что предпринимают необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В ведомстве подчеркнули, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.
В период с 8 по 11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь трижды сообщал об атаках ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе (в северо-восточной части Азовского моря).
Комментарии читателей
Не он быстрее всего предпочитает других отправлять на такие дела.
Несколько лет подряд я читал на Км посты о бешеных ценах бензина в Европе, о замерзании в Европе, о коллапсе экономики, потере конкурентоспособности, проблемах с меньшинствами.
А вот теперь когда ситуация повернулась на как у вас кто сказал на 360 градусов, мои посты стараются не пускать. Не нравится что теперь и у меня есть причина для приятных эмоций.
Не беда.
Я плачу за бензин начиная с 1990 года от 1 до 1,6 евро и ни разу не стоял в очереди. И бензин у нас не тот, который разрушает мотор.
Не беда если посты не пройдут - главное видеть сотни видео реакций россиян на происходящее у вас - причём многие наверное действительно не понимают причину всего этого.
…
Как было можно в автобусах Лондона видеть надпись «Если вам 17 лет и вы е понимаете почему нельзя ездить с детским билетом - не бойтесь - Вы это быстро поймёте».
Так и вы. Понимание придёт и с покаянием.
Не зря же у нас тема ожирения в СМИ муссируется, а я в упор не вижу на улицах и в транспорте общественном толп ожиревших.
оказалось альтернативы бывают разные нормальные, ненормальные , далее хорошие и плохие...очень интересно.
А на что тогда нам нужна "ента лужа"?