Власти начали искать альтернативу Азовскому морю для отгрузки зерна

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами начало работу над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море, заявила глава ведомства Анна Касьяненко в телеграм-канале.

«Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Понимая, насколько это важно для сельхозпроизводителей, <...> мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки», — приводит ее слова РБК.

Касьяненко добавила, что ведомство постоянно на связи с руководителями хозяйств, зернотрейдерами, транспортными компаниями и федеральными структурами, а вопрос находится на личном контроле губернатора Юрия Слюсаря и Минсельхоза России, что позволяет синхронизировать действия и оперативно принимать решения.

«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — подчеркнула министр.

Ранее в Минтрансе заявили, что предпринимают необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В ведомстве подчеркнули, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

В период с 8 по 11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь трижды сообщал об атаках ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе (в северо-восточной части Азовского моря). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2026, 19:42
    Гость: Ему нельзя. Кто же тогда будет писать что нужно.

    Не он быстрее всего предпочитает других отправлять на такие дела.

  2. 14.07.2026, 19:28
    Гость: Европеец

    Несколько лет подряд я читал на Км посты о бешеных ценах бензина в Европе, о замерзании в Европе, о коллапсе экономики, потере конкурентоспособности, проблемах с меньшинствами.
    А вот теперь когда ситуация повернулась на как у вас кто сказал на 360 градусов, мои посты стараются не пускать. Не нравится что теперь и у меня есть причина для приятных эмоций.
    Не беда.
    Я плачу за бензин начиная с 1990 года от 1 до 1,6 евро и ни разу не стоял в очереди. И бензин у нас не тот, который разрушает мотор.
    Не беда если посты не пройдут - главное видеть сотни видео реакций россиян на происходящее у вас - причём многие наверное действительно не понимают причину всего этого.

    Как было можно в автобусах Лондона видеть надпись «Если вам 17 лет и вы е понимаете почему нельзя ездить с детским билетом - не бойтесь - Вы это быстро поймёте».
    Так и вы. Понимание придёт и с покаянием.

  3. 14.07.2026, 18:33
    Гость: ВОЗМОЖНО вообще зимой видимо тоскливо будет.

    Не зря же у нас тема ожирения в СМИ муссируется, а я в упор не вижу на улицах и в транспорте общественном толп ожиревших.

  4. 14.07.2026, 18:31
    Гость: Альтернатива и в Африке альтернатива, а тут

    оказалось альтернативы бывают разные нормальные, ненормальные , далее хорошие и плохие...очень интересно.

Все комментарии (20)
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