Минобороны сообщило об ударах по украинским портам
Вооруженные силы России ночью нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов в украинских портах.
"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Среди других подбитых целей — по два сухогруза в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшие поставки для ВСУ.
Комментарии читателей
Ну, право, достали уже эти сообщения об ударах возмездия и прочих взятиях под контроль очередной хаты на очередном хуторе. Пока импотентная армия не отрапортует о занятии Киева, не стоит тратить время на все эти басни. Пишите лучше о птичках в полях и о каких-нибудь раскопках очередного Тутанхамона на Алтае.
Тут, пожалуй, по другому - лучше поздно, чем никогда.
Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой.