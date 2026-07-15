Минобороны сообщило об ударах по украинским портам

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Вооруженные силы России ночью нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов в украинских портах.

"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Среди других подбитых целей — по два сухогруза в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшие поставки для ВСУ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2026, 11:41
    Гость: Случайный прохожий

    Ну, право, достали уже эти сообщения об ударах возмездия и прочих взятиях под контроль очередной хаты на очередном хуторе. Пока импотентная армия не отрапортует о занятии Киева, не стоит тратить время на все эти басни. Пишите лучше о птичках в полях и о каких-нибудь раскопках очередного Тутанхамона на Алтае.

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