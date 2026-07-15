Минобороны сообщило об ударах по украинским портам

10:35 15.07.2026

Вооруженные силы России ночью нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов в украинских портах.

"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Среди других подбитых целей — по два сухогруза в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшие поставки для ВСУ.