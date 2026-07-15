Минцифры разработало правила компенсации ущерба от телефонных мошенников
Минцифры России разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств, пишет Газета.RU со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Документ предусматривает, что после обращения пострадавшего банк должен проверить, мог ли он самостоятельно распознать и остановить подозрительную операцию и были ли соблюдены все требования законодательства. Если банк приходит к выводу, что действовал надлежащим образом, он направляет обращение оператору связи.
Оператор связи, в свою очередь, проверяет, мог ли своевременно выявить мошеннический номер и принять необходимые меры. Если будет установлено, что нарушение произошло на стороне оператора и подозрительный номер не был обнаружен, именно оператор выплатит компенсацию пострадавшему.
«Интерфаксу» в Минцифры сообщили, что при положительном решении банк или оператор связи должны возместить ущерб в течение 30 дней, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней. Решение можно будет оспорить.
Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года. Общественное обсуждение проекта продлится до 29 июля.
Комментарии читателей
Банк должен проверить сам себя? И оператор связи должен сам признать, что лоханулся? Этот закон сочиняли идиоты? Ни банк, ни провайдер свою вину добровольно не признают.