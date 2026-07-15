Минцифры разработало правила компенсации ущерба от телефонных мошенников

© KM.RU, Алексей Белкин

Минцифры России разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств, пишет Газета.RU со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. 

Документ предусматривает, что после обращения пострадавшего банк должен проверить, мог ли он самостоятельно распознать и остановить подозрительную операцию и были ли соблюдены все требования законодательства. Если банк приходит к выводу, что действовал надлежащим образом, он направляет обращение оператору связи.

Оператор связи, в свою очередь, проверяет, мог ли своевременно выявить мошеннический номер и принять необходимые меры. Если будет установлено, что нарушение произошло на стороне оператора и подозрительный номер не был обнаружен, именно оператор выплатит компенсацию пострадавшему.

«Интерфаксу» в Минцифры сообщили, что при положительном решении банк или оператор связи должны возместить ущерб в течение 30 дней, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней. Решение можно будет оспорить.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года. Общественное обсуждение проекта продлится до 29 июля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2026, 11:24
    Гость: Гость

    Банк должен проверить сам себя? И оператор связи должен сам признать, что лоханулся? Этот закон сочиняли идиоты? Ни банк, ни провайдер свою вину добровольно не признают.

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