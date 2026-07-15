В России планируют зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа»

© Official White House Photo by Daniel Torok

В Роспатент 10 июля 2026 года была подана заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа", сообщает ТАСС.

Его планируют зарегистрировать по 3 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - духи, ароматическая вода, одеколоны, восковые расплавы, следует из данных Роспатента.

В мае 2026 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва подразумевает под "духом Анкориджа" сложившуюся между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, которая позволила в контексте саммита на Аляске в августе 2025 года согласовать базовые контуры украинского урегулирования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2026, 17:23
    Гость: ABCD

    Думаю, средство для отпугивания каких нибудь насекомых, с соседями.
    Как вариант, имитация аромата амбре сельского сортира.

  3. 15.07.2026, 16:51
    Гость: Александр С.

    Товары с духом Анкориджа будут распространять исключительно в злачных местах, где проводят время тунеядцы с низкой социальной ответственностью.
    ... Амеры поставляют каклам оружие, которое убивает россиян, амеры наводят на цели каклядские беспилотники, которые убивают россиян, амеры вводят против России санкции, амеры занимаются пиратством в международных водах, нападая на российские транспортные суда, амеры везде, где могут вставляют России палки в колёса. Но ...гвардия рыночников-торгашей встаёт под их знамёна в лёгкую, наплевав на мораль, на патриотизм, на совесть, на законы военного времени. Значит за ценник с надписью "Нет войне" россиянские суды дают 7 лет колонии, а за "Дух Анкориджа" ещё и награждать станут. Есть ли предел мерзостей и подлостей за который не переступят продажные рыночники? "Дух Анкориджа" говорит, что такого предела у торгашей-рыночников нет.

  4. 15.07.2026, 16:37
    Гость: Николай

    Ну если для освежителя воздуха в туалет. Типа "устраняет дух анкориджа" то почему бы и нет.

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