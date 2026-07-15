Товары с духом Анкориджа будут распространять исключительно в злачных местах, где проводят время тунеядцы с низкой социальной ответственностью.

... Амеры поставляют каклам оружие, которое убивает россиян, амеры наводят на цели каклядские беспилотники, которые убивают россиян, амеры вводят против России санкции, амеры занимаются пиратством в международных водах, нападая на российские транспортные суда, амеры везде, где могут вставляют России палки в колёса. Но ...гвардия рыночников-торгашей встаёт под их знамёна в лёгкую, наплевав на мораль, на патриотизм, на совесть, на законы военного времени. Значит за ценник с надписью "Нет войне" россиянские суды дают 7 лет колонии, а за "Дух Анкориджа" ещё и награждать станут. Есть ли предел мерзостей и подлостей за который не переступят продажные рыночники? "Дух Анкориджа" говорит, что такого предела у торгашей-рыночников нет.