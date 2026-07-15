Штаб по топливу обсудил поставки для транспорта, перевозящего продукты

© KM.RU, Илья Шабардин

Штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для коммерческих торговых сетей, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире "Вестей".

"Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставкой продуктов питания коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в целом это наложилось", - приводит его слова ТАСС.

Новак отметил, что в работе штаба приняли участие и крупные торговые сети. "Минсельхоз и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке", - уточнил вице-премьер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.07.2026, 15:59
    Гость: ..

    ХВАТИТ УЖЕ НОВАКУ И ПРОЧИМ СИДЕТЬ НА НАРОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДОСТОЯНИИ И СЕБЕ ТЯНУТЬ ДОХОДЫ И БОГАТСТВА!!! РАЗДАЕМ ВСЕ НАРОДУ, СТРАНЕ, ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ, ПЕНСИОНЕРАМ!! ХВАТИТ УЖЕ НАЖИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ НАРОДА!!

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