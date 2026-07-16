Генпрокуратуру попросили проверить высказывания Лихачевой о кокошниках

01:51 16.07.2026

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о кокошнике.

Ранее в интервью во время разговора о разных элементах культуры, считающихся исконно русскими, Елизавета Лихачева отметила, что некоторые из них были заимствованы из-за рубежа.

«Кокошник, серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы с итальянских картин XV века. Что там еще русского-то? Хохлома, серьезно? Промыслу 200 лет всего. Гжель? Как-нибудь, если будете в Голландии или можно съездить в Питер посмотреть на комнаты в Меншиковом дворце, вы увидите все то же самое — бело-голубой кафель», — приводит слова бывшего директора Пушкинского музея Forbes.

«Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное — все, это смерть сразу. <...> Россия — часть большой цивилизации. И для нас сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос», — добавила она.

«Отрицать такие вещи публично — это уже не научная дискуссия. Это удар по нашему культурному коду, по исторической памяти. Особенно когда это делает бывший руководитель федерального музея. Мы усмотрели в этом признаки возможного внешнего влияния», — заявил Бородин.

По словам активиста, проверку в отношении Лихачевой попросили провести «на предмет дискредитации культурного наследия». «А также выяснить источники ее финансирования: были ли гранты, субсидии или другая поддержка из-за рубежа, есть ли счета и активы в иностранных банках», — добавил Бородин.

Слова Лихачевой прокомментировала основательница музея «Русский кокошник» Владлена Гринблат. Она заявила ТАСС, что кокошник является традиционно русским праздничным головным убором, который носили замужние женщины. «Все замужние женщины на Руси с конца XVI века носили кокошники примерно в том виде, в котором мы видим дошедшие до нашего времени старинные артефакты конца XVII — начала XX века», — отметила она.

Между тем, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Подъёмом» отметил, что русская цивилизация всегда впитывала в себя достижения других и это «наше достоинство».

«Русская цивилизация вообще-то самая интегристская из всех когда-либо существовавших. Их примерно 30 за всю историю человечества, в том числе примерно 10 — сейчас. Так вот, из них из всех русская цивилизация в большей степени умеет вбирать в себя чужие достижения, осваивать их и дальше развивать как свои собственные. То, что многие наши традиции имеют корни, уходящие далеко не только во времени, но и в пространстве, это наше достоинство, а не недостаток. Те, кто подал такое обращение, тем самым доказывают, что они сами не понимают сути и одного из главных источников могущества русской цивилизации. Надо их проверить, но проверить не прокуратуре, а проверить на знание основ школьного курса истории».