Max, VK, «Одноклассники» и Mail.ru исчезли из Google Play

18:20 16.07.2026

"ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play, но установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление VK.

Из Google Play также пропали "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы", "VK Почта", "Одноклассники", "Юла" и Mail.ru. Они доступны для скачивания в RuStore и других магазинах приложений для Android.

Владельцы таких устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в этих сервисах. Их обновления работают в обычном режиме.

VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru с .com. В компании пояснили, что сервис, дизайн и приложения будут прежними.

В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".

В июне все сервисы VK и "Макс" пропали из App Store.