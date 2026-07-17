В Петербурге задержали блогера Илью Ремесло по делу о фейках об армии

13:30 17.07.2026

В Петербурге задержали блогера Илью Ремесло после публикации им ряда постов в телеграм-каналах, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание прошло в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России. По данным ТАСС, дело расследуется по ч. 2 ст. 207.3 УК России — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил по мотиву политической ненависти.

Адвокат Ремесло Сергей Бадашмин подтвердил в своем телеграм-канале задержание подзащитного. По его словам, блогера доставят в Москву, где проведут следственные действия, а затем будет решаться вопрос о мере пресечения.

В марте 2026 года Илья Ремесло оказался в центре внимания после серии публикаций в своем телеграм-канале с резкой критикой российских властей. Блогер подтвердил, что посты написал лично. На них публично отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, заявив, что ранее считал Ремесло «абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком». После этого Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге.