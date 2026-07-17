США увеличили импорт российского сыра до рекордного уровня

США в январе–мае 2026 года увеличили закупки сыра из России до рекордного уровня за всю историю наблюдений, пишет РИА Новости.

По данным американской статистики, объем импорта составил 133,8 тыс. долларов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель стал максимальным для первых пяти месяцев года с начала ведения статистики в 1992 году. Несмотря на рост поставок, российская продукция по-прежнему занимает незначительную долю американского рынка.

Крупнейшими экспортерами сыра в США остаются европейские страны. За первые пять месяцев года американские компании закупили сыр из Италии на 210,8 млн долларов, из Франции — на 121 млн, а из Испании — на 47,8 млн долларов.

На этом фоне доля российских поставок в общем объеме импорта остается менее одного процента. Тем не менее в денежном выражении закупки российского сыра достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений.

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