Минюст внес в реестр иноагентов Либертарианскую партию России

18:19 17.07.2026

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России, проект «Четвертый сектор», журналиста Александра Поливанова и писателя Дмитрия Петрова, пишут «Ведомости».

По данным Минюста, Петров распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступал против спецоперации, участвовал в мероприятиях организаций, признанных нежелательными, а также иностранных агентов, распространял их материалы и проживает за пределами России.

В отношении Поливанова в министерстве заявили, что он также распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступал против спецоперации, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, по данным ведомства, Поливанов является директором медиапроекта, включенного в реестр иностранных агентов и перечень организаций, признанных в России экстремистскими.Либертарианская партия России (председатель М.В. Мацапулина), по данным Минюста, распространяла недостоверную информацию о деятельности органов власти и российской избирательной системе, выступала против спецоперации, призывала к нарушению территориальной целостности России, распространяла материалы иностранных агентов, а в ее состав входят лица, уже включенные в соответствующий реестр.

По данным ведомства, проект «Четвертый сектор» тоже распространял материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными, а также недостоверную информацию о деятельности российских властей и системе образования. Минюст также указал, что основатели проекта проживают за пределами России.