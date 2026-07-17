Минсельхоз РФ заявил о «шероховатостях на местах» с топливом для аграриев

Аграрии РФ будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако в некоторых регионах есть сложности, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе "Всероссийского дня поля - 2026".

"Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом, она волнует всех, она есть в каждом регионе. Есть шероховатости на местах, будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится", - приводит ее слова "Интерфакс"

При этом министр подчеркнула, что аграрии "безусловно должны быть обеспечены топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании".

"У нас есть поручение президента и поручение правительства: наши аграрии безусловно должны быть обеспечены топливом. Уверена, что все поручения будут в полном объеме выполнены", - сказала Лут.

Она также отметила актуальность темы газомоторного топлива. "Я вот сколько помню свою работу в Минсельхозе - всё время тема газового топлива звучала. Все кивают на совещаниях, и всё. Все дальше расходятся и забывают про это газомоторное топливо. Сейчас, ну, когда возникла ситуация, это стало актуальным. Надо смотреть всё-таки на какие-то передовые технологии, пытаться их внедрять. Понятно, что в моменте это будет неэффективно. Но сейчас те, у кого бы стояла газомоторка - он бы просто не переживал. Не скажу, что это было бы более эффективно, но он бы не переживал, что у него будут какие-то сложности. Спокойно бы работал в поле", - подчеркнула глава Минсельхоза.

Она также отметила недостаточность имеющейся инфраструктуры для расширения применения транспорта на газомоторном топливе. Лут также оценила как перспективное направление использование машин с гибридными двигателями.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.07.2026, 12:47
    Гость: вот так во всем

    "Все кивают на совещаниях, и всё. Все дальше расходятся и забывают про это газомоторное топливо." - вся "работа" чинуш в одном предложении, покивать и разойтись.

  3. 17.07.2026, 12:46
    Гость: личный опыт

    все что нужно знать о лут.
    В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». На последних курсах работала на различных должностях в банковских организациях.
    За год до окончания вуза пришла работать в Альфа-банк, где занимала должности экономиста, затем старшего экономиста в разных отделах. Проработала там до апреля 2003 года, затем перешла в банк ВТБ на должность главного экономиста.
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    В сельском хозяйстве не работала ни дня.

  4. 17.07.2026, 12:44
    Гость: эх не повезло

    "У нас есть поручение президента и поручение правительства: наши аграрии безусловно должны быть обеспечены топливом" - а если бы поручения не было, то на этих аграриев (от которых постоянно проблемы) можно было бы и забить.

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