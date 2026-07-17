Кабмин предложил расширить основания для контрактов осужденных с ВС РФ
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время, пишет «Коммерсант».
Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предлагается снять ограничения на службу в вооруженных силах для граждан, осужденных по следующим статьям УК:
- ст. 200.1 (контрабанда наличных денег);
- ч. 2 ст. 209 (участие в банде или совершаемых ею нападениях);
- ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе);
- п. «б» ч. 2 ст. 215.4 (незаконное вмешательство в работу критически важных объектов);
- ст. 217.1 (нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов);
- ч.1 и 2 ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами);
- ч.1 ст. 221 (хищение или вымогательство ядерных материалов);
- ч.1 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей);
- ч.1, 2 и 3, а также п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков);
- ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции);
- ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну).
Запрет на заключение контракта сохраняется для граждан, осужденных по статьям о половых преступлениях против несовершеннолетних, а также о терроризме, диверсии, шпионаже, госизмене и другим.
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