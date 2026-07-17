Кабмин предложил расширить основания для контрактов осужденных с ВС РФ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время, пишет «Коммерсант».

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предлагается снять ограничения на службу в вооруженных силах для граждан, осужденных по следующим статьям УК:

  • ст. 200.1 (контрабанда наличных денег);
  • ч. 2 ст. 209 (участие в банде или совершаемых ею нападениях);
  • ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе);
  • п. «б» ч. 2 ст. 215.4 (незаконное вмешательство в работу критически важных объектов);
  • ст. 217.1 (нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов);
  • ч.1 и 2 ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами);
  • ч.1 ст. 221 (хищение или вымогательство ядерных материалов);
  • ч.1 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей);
  • ч.1, 2 и 3, а также п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков);
  • ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции);
  • ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну).


Запрет на заключение контракта сохраняется для граждан, осужденных по статьям о половых преступлениях против несовершеннолетних, а также о терроризме, диверсии, шпионаже, госизмене и другим.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie