Украинские БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries

© KM.RU, Алексей Белкин

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали один человек погиб и 36 пострадали. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске. «Коммерсант» собрал главное о происшествиях.

Что произошло

  • Под удар попали логистические центры Wildberries (RWB) в Котовске и Электростали. Компания подтвердила атаку на оба объекта.
  • В Котовске в результате попадания БПЛА в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.
  • Семеро пострадавших находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
  • Пожар удалось локализовать, продолжаются работы на месте. Глава региона посетил место удара.
  • В Электростали после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека.
  • Компания сообщила об оперативной эвакуации персонала, на месте работали пожарные и экстренные службы.
  • СКР возбудил уголовные дела о терактах.


Заявления

  • Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку».
  • Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам Wildberries ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине.
  • Пресс-служба маркетплейса Ozon в Telegram-канале компании выразила соболезнования: «Сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Wildberries. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил всей команде».


Ногинск и Владимир

  • После падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
  • Из-за угрозы безопасности был эвакуирован роддом № 6, находящийся рядом с нефтебазой. Всех пациенток и персонал перевели в другие медицинские учреждения.
  • По данным главы округа Дениса Семенова, были эвакуированы 22 роженицы и семь новорожденных.
  • Женщин, которым требовалась специализированная медицинская помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.
  • Также были эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. По официальным данным, в Ногинске пострадали два человека.
  • Для ликвидации последствий были привлечены 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.
  • После атаки БПЛА в Ногинске закрыли вокзал и изменили маршруты транспорта.
  • Беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома во Владимире, после чего возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, открытое горение было оперативно ликвидировано, жильцов эвакуировали, погибших и пострадавших нет.
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