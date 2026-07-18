Украинские БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries

13:02 18.07.2026

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали один человек погиб и 36 пострадали. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске. «Коммерсант» собрал главное о происшествиях.

Что произошло

Под удар попали логистические центры Wildberries (RWB) в Котовске и Электростали. Компания подтвердила атаку на оба объекта.

В Котовске в результате попадания БПЛА в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.

Семеро пострадавших находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.

Пожар удалось локализовать, продолжаются работы на месте. Глава региона посетил место удара.

В Электростали после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека.

Компания сообщила об оперативной эвакуации персонала, на месте работали пожарные и экстренные службы.

СКР возбудил уголовные дела о терактах.



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Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку».

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам Wildberries ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине.

Пресс-служба маркетплейса Ozon в Telegram-канале компании выразила соболезнования: «Сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Wildberries. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил всей команде».



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