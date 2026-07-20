В МВД Москвы ответили на сообщения о невозможности получить загранпаспорт

12:13 20.07.2026

В столичном МВД опровергли информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе ведомства признали, что подразделения загружены в весенне-летний период, так как получение загранпаспорта — одна из самых популярных услуг. «Однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта»,— сказали в МВД ТАСС.

За первые 6 месяцев 2026 года москвичи оформили более 400 тыс. загранпаспортов, отказов в приеме заявлений не было, добавили в ведомстве.

Об отсутствии слотов для записи на оформление загранпаспорта сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости». Подать документы на получение документа москвичи не могли около месяца, писал канал.