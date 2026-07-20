ВТБ окажет поддержку продавцам Wildberries

13:57 20.07.2026

Банк ВТБ окажет поддержку предпринимателям, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

"Банк ВТБ оказывает поддержку клиентам среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела", - цитирует заявление банка ТАСС.

В банке уточнили, что предприниматели могут обратиться в ВТБ за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми мерами.

Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. В результате в Котовске погибли 7 человек, 25 ранены. В Подмосковье погиб 1 человек, 37 ранены. СК возбудил уголовные дела о терактах в связи с действиями Киева в Котовске и Электростали.