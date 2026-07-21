Песков: склады Wildberries не используют для поставок товаров для армии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии, пишет РИА Новости.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать звучащие со стороны украинской стороны утверждения о том, что склады Wildberries используются якобы для поставок товаров для российской армии
"Это не так", - сказал Песков.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Коледино была проведена эвакуация.
Комментарии читателей
Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят.
А надо использовать.