Песков: склады Wildberries не используют для поставок товаров для армии

Стоп-кадр из видеотрансляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать звучащие со стороны украинской стороны утверждения о том, что склады Wildberries используются якобы для поставок товаров для российской армии

"Это не так", - сказал Песков.

В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Коледино была проведена эвакуация.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2026, 15:31
    Гость: Элберт Грин Хаббард

    Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят.

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