ЦБ не будет поддерживать страховые компании из-за атак на склады
Страховой сектор обладает достаточным запасом прочности и ресурсов, сейчас страховые выплаты растут на фоне ударов БПЛА по складам маркетплейсов, но дополнительных мер поддержки страховым компаниям и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не требуется, цитирует «Интерфакс» слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
"Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности", - ответила она на вопрос, рассматриваются ли какие-то меры поддержки страховых компаний и РНПК на фоне атак на склады маркетплейсов и роста страховых выплат.
"Страховщики у нас осуществляют страхование, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников. В рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК. Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заявила Набиуллина.
"Как я уже сказала, запасов капиталов страховых компаний сейчас достаточно", - добавила глава ЦБ РФ.
Комментарии читателей
Опять же, какие выплаты будут осуществляться?, но, как обычно, страховые компании в итоге, в убытке не останутся, пострадает малый бизнес и простые люди. Проблема не решена, прилёты продолжаются и одному Господу богу известно куда следующий раз прилетит.
Что за дурацкая привычка выдавать бизнес-грызню за какие-то глобальные замуты?
Просто Керимову прилетело от бывших хохляцких партнеров. Зная его "подвиги", полагаю, что основная причина в его действиях, как и в действиях его бывших партнеров. То, что при разборках "незаменимых неславянских коммерсов" почти всегда прилетает третьим лицам, которые вообще не при делах - так это уже стало почти традицией. Надо было просто сажать вместе с Арашуковым, а не сопельки ему подтирать. Да и всю остальную ЕР на пожизненное давно пора.
Так уж повелось, котлеты отдельно, хомяки отдельно.
Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих. Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев».
индейцев шерифа не волнуют.