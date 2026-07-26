Песков: Путин не пользуется городскими и мобильными телефонами

14:55 26.07.2026

Президент России Владимир Путин никогда не использует городские или мобильные телефоны для связи с сотрудниками администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.

По его словам, глава государства для всех коммуникаций применяет исключительно специальную защищенную связь. Дмитрий Песков отметил, что во время отпусков сотрудники президентской администрации, как правило, лишены доступа к данным спецканалам, пишет "Коммерсант".

В феврале Дмитрий Песков сообщал, что президент придерживается только защищенных каналов связи, сознательно избегая утечек информации. Такой подход, по словам Пескова, обеспечивает максимальную безопасность переговоров и исключает риски перехвата данных при общении с руководством страны.