Супруга пресс-секретаря президента РФ потребовала снять с нее санкции ЕС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка требует от ЕС 2 млн евро и отмены санкций.

Информация об этом была опубликована в официальной онлайн-базе данных ЕС 27 июля 2026 года. Заявителем значится Татьяна Навка, ответчиком – Совет Европейского союза, пишет "Царьград".

В иске Навка утверждает, что Совет ЕС нарушил её право на уважение личной жизни и право её детей. Теперь фигуристка требует отмены санкций и компенсации в размере 134 558 евро за юридические расходы и 1 903 000 евро за репутационный ущерб.

В заявлении приводятся следующие аргументы:

  • объяснения, касающиеся заявительницы, не позволяют ей понять, почему были приняты оспариваемые действия,
  • Совет допустил юридические и фактические ошибки,
  • Совет нарушил права заявителя на защиту,
  • Совет нарушил право заявительницы на человеческое достоинство, а также её право и право её детей на уважение их семейной жизни.


Санкции против Татьяны Навки были введены в рамках шестого пакета против России в 2022 году. Кроме того, под западные ограничения попали и сам пресс-секретарь президента России, а также его дети: Николай Песков и дочь Лиза. Включение в санкционный перечень предполагает заморозку активов в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.07.2026, 19:28
    Гость: rick

    Не просто так почему Татьяна Навка именно сейчас как бы вдруг потребовала снять с нее санкции ЕС снять с нее санкции ЕС. Наступает месяц август и стало быть уже что-то намечается, обьективно. Ведь Татьяна Навка не кто нибудь, а жена пресс-секретаря президента РФ Д.Пескова. Интересно, было это требования согласовано с начальником Д.Песковым?

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