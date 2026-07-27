Супруга пресс-секретаря президента РФ потребовала снять с нее санкции ЕС

19:12 27.07.2026

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка требует от ЕС 2 млн евро и отмены санкций.

Информация об этом была опубликована в официальной онлайн-базе данных ЕС 27 июля 2026 года. Заявителем значится Татьяна Навка, ответчиком – Совет Европейского союза, пишет "Царьград".

В иске Навка утверждает, что Совет ЕС нарушил её право на уважение личной жизни и право её детей. Теперь фигуристка требует отмены санкций и компенсации в размере 134 558 евро за юридические расходы и 1 903 000 евро за репутационный ущерб.

В заявлении приводятся следующие аргументы:

объяснения, касающиеся заявительницы, не позволяют ей понять, почему были приняты оспариваемые действия,

Совет допустил юридические и фактические ошибки,

Совет нарушил права заявителя на защиту,

Совет нарушил право заявительницы на человеческое достоинство, а также её право и право её детей на уважение их семейной жизни.



Санкции против Татьяны Навки были введены в рамках шестого пакета против России в 2022 году. Кроме того, под западные ограничения попали и сам пресс-секретарь президента России, а также его дети: Николай Песков и дочь Лиза. Включение в санкционный перечень предполагает заморозку активов в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.