Госдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов

12:15 27.07.2026

Госдума в течение своего заканчивающегося восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Думы по итогам созыва.

Две трети всей законотворческой повестки составляют законопроекты, внесенные депутатами, в том числе с членами Совета Федерации, сообщил спикер.

При этом, по его словам, во главе угла стоит не количественный, а качественный показатель, решение конкретных задач и проблем, пишет "Интерфакс".

Володин отметил, что тремя ключевыми приоритетами работы стали: реализация послания президента и достижение целей национального развития; обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким; повестка, которую формируют граждане на встречах.

Ранее Володин назвал упреки в отношении депутатов о том, что они нацелены исключительно на запреты, неуместными.

"Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные: мы защищаем здоровье детей от того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе не гнушаются это делать на здоровье ребенка", – приводят его слова "Ведомости".

По словам Володина, депутаты принимают законы только по запросу российских граждан. Он отметил, что законодатели понимают свою ответственность и защищают как подрастающее поколение, так и взрослых людей, «которые пошли по неверному пути».