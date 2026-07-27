Глава Удмуртии сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают самую массированную за последнее время атаку украинских беспилотников на объекты в Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО уже сбили несколько дронов ВСУ, однако опасность сохраняется. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, пишет Газета.RU.

Также Бречалов напомнил о главной задаче подобных атак — это посеять панику. Глава Удмуртии призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

В ночь на 27 июля под массированный удар беспилотников Вооруженных сил Украины попал Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших. Кроме того, во время атаки дронов в городе загорелись несколько квартир и более 15 припаркованных автомобилей. Разрушения получил частный дом.

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