Путин подвел итоги работы Госдумы восьмого созыва

16:15 27.07.2026

Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России.

"Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства", — цитирует главу государства РИА Новости.

По его словам, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Запад пытался подорвать ее экономику, науку, но тщетно. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам.

"За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы", — сказал президент.

Путин поблагодарил парламентариев за работу по защите суверенитета и указал на сплоченность разных политических сил: они быстро и качественно принимали решения, необходимые для страны. Также он отметил особую ответственность "Единой России" как партии большинства.

"Депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость", — подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что благодаря их работе развивается система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО и их семей, а антисанкционные меры успешно работают.

Кроме того, он заявил об устойчивости финансовой системы. Российская экономика продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе — первое. Он пояснил, что хотелось бы более высоких темпов роста, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции, тогда как проводимая сейчас политика обеспечивает стабильность.

Путин также прокомментировал предложение одного из участников встречи действовать "посмелее" на поле боя.

"Здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся" — добавил он.

В понедельник состоялось заключительное пленарное заседание восьмого созыва Госдумы. Он приступил к работе в 2021 году, вскоре его полномочия завершатся — до очередных парламентских выборов остается менее двух месяцев. Они пройдут с 18 по 20 сентября.

Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.