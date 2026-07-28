Применение преступниками ИИ и VPN сочтут отягчающим обстоятельством

© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование в совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, - "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, законодательством уже регламентировано использование программных средств, под которыми подразумеваются VPN-сервисы и прокси-серверы, для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются преступления. При этом в российском законодательстве отсутствует универсальная норма, обеспечивающая как усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ, в том числе искусственного интеллекта, в преступных целях, так и эффективное превентивное воздействие.

"Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением", - сказал глава СКР.

По его словам, закрепление в качестве отягчающего наказание обстоятельства такого признака, как "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", позволит правоприменителю охватить все деяния, предусмотренные уголовным законом, без исключения.

Бастрыкин отметил, что в подготовленном законопроекте речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей, а о системном, дифференцированном подходе.

"Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру", - пояснил он.

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