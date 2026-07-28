Путин и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку.
"Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", — цитирует сообщение пресс-службы Кремля РИА Новости.
Также они подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшийся разговор теплым и содержательным.
Комментарии читателей
А что с ним обсуждать, кроме цен на московских рынках?!
и юный
А имеет смысл что-то обсуждать друг с другом британским прокси-правителям?
Старички -пенсы,древние как мамонты.,абсолютно все нарушающие закон о возрасте госслуги народа ..всем ,судя по фото , больше 70..а так же об других ,гражданствах,отменяющих предыдущие присяги и подписки, атак же закон о запрете иметь за границей личные счета