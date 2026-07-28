Путин и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку

Старички -пенсы,древние как мамонты.,абсолютно все нарушающие закон о возрасте госслуги народа ..всем ,судя по фото , больше 70..а так же об других ,гражданствах,отменяющих предыдущие присяги и подписки, атак же закон о запрете иметь за границей личные счета