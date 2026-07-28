Путин призвал сенаторов поддерживать участников СВО и членов их семей

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко попросил российских сенаторов уделять особое внимание решению проблем участников СВО и их семей, моментально реагировать на любую несправедливость.

"Это огромная работа, задействовано большое количество людей, но нужно делать все, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы семьи их чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, люди сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с фондом "Защитники Отечества", работать и замечать каждую мелочь, имея в виду, что мелочей здесь не бывает", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Президент РФ подчеркнул, что поддержка бойцов и членов их семей - "это одна из важнейших задач всех ветвей власти". "Я надеюсь, что Совет Федерации, как палата регионов - а у нас многие подразделения формируются напрямую из регионов РФ, - должны будут, я знаю, что делают многое, для поддержки наших защитников и их семей", - сказал Путин.

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