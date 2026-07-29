Медведев назвал провокацией слухи о планирующейся в России мобилизации

России не требуется проводить мобилизацию, так как в ней нет никакой необходимости. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — приводит его слова Газета.RU.

В качестве примера Медведев привел публикации в соцсетях, где людей призывают подписать контракт с формулировкой «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Их он назвал проплаченной историей или вбросом врага.

По словам зампреда СБ, в России около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев 2026 года. Еще более 16 тысяч граждан отправились добровольцами в зону СВО, вступив в добровольческие формирования.

В то же время Медведев заявил, что у ВСУ не хватает людей, поэтому на Украине вынуждены силой принуждать граждан к службе. «Воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы», — сказал он.

Президент Украины несколько раз за последние дни заявил о том, что в России планируется расширение мобилизации. Так, впервые он упомянул об этом 23 июля после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Сегодня мы говорили об угрозах, о реальных случаях, которые имеют место именно сейчас. Когда Путин, на наш взгляд, готовит новые решения по мобилизации в России», — отметил украинский лидер.

На следующий день в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что у Украины есть «достоверные разведданные» о том, что Россия готовит волну мобилизации на осень. Еще через день он также заявил, что, кроме мобилизации, Москва собирается привлечь к участию еще 30 тыс. военных из КНДР, для которых с июня якобы готовится инфраструктура в Воронежской области. 27 июля президент Украины объявил, что новая волна мобилизации в России якобы планируется после выборов в Госдуму РФ.

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